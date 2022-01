Sky – Inter, Dzeko negativo: oggi in gruppo. La probabile formazione anti-Lazio

Via libera per Edin Dzeko dopo il tampone molecolare odierno: l'attaccante sarà a disposizione di Inzaghi domani per Inter-Lazio

Pronto Handanovic in porta, con Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa. Quest'ultimo è ancora favorito su Dimarco per il posto sul centro-sinistra. In mediana Vidal in pole su Gagliardini per sostituire lo squalificato Calhanoglu, con le conferme di Brozovic e Barella; a destra Dumfries in vantaggio su Darmian, a sinistra tocca a Perisic. Per l'attacco Dzeko è pronto a tornare a disposizione dalla panchina, ma i favoriti sono Lautaro Martinez (diffidato, con un giallo salterebbe la Juve in Supercoppa) e Sanchez. Occhio però al grande ex Correa, che insidia i due attaccanti.