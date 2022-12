Dzeko e l’Inter sempre più vicini. Rinnovo prenotato: un anno più opzione per il secondo

"L’Inter e Dzeko adesso ragionano davvero sulla nuova intesa, perché Edin ha dimostrato di essere un giocatore ancora determinante, in campo come nello spogliatoio. Un esempio per i più giovani, certo, ma anche un punto di riferimento per tutti gli altri, che si sono aggrappati a lui nel momento più delicato della stagione. A partire da Simone Inzaghi, uno dei suoi primissimi sponsor nel momento in cui l’Inter, un anno e mezzo fa, si è ritrovata orfana di Lukaku in attacco e alla disperata ricerca di un nuovo numero 9 sul mercato. Dzeko è stato il primo nome fatto da Inzaghi, ma era anche lo stesso che avevano messo al primo posto sull’agenda Marotta e Ausilio. Con queste premesse, trovare l’intesa è stato facilissimo. Ora c’è da giocare “un secondo tempo” dell’avventura nerazzurra di Dzeko: il contratto in scadenza il prossimo giugno andrà rivisto. Salvo sorprese, dunque, l’America - intesa come Mls - può attendere", spiega La Gazzetta.