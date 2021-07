GdS – Inter, Dzeko è l’uomo giusto: forte interesse, può risolvere due problemi

I nerazzurri seguono con grande attenzione l'evolversi della situazione che riguarda l'attaccante bosniaco

In una sessione di mercato particolarmente povera, diventa fondamentale avere le giuste intuizioni. Un suggerimento per l'Inter arriva da Alessandro Vocalelli, attraverso il suo focus per il sito della Gazzetta dello Sport. Per i nerazzurri la vera chance potrebbe portare il nome di Edin Dzeko. Spiega il giornalista: "Da due anni praticamente sul punto di lasciare la Roma, prima con destinazione Inter e poi con destinazione Juve, alla fine è sempre rimasto in giallorosso. Ma non è un mistero che la Roma si stia guardando intorno, anche per una questione anagrafica, nel tentativo di dare continuità al nuovo percorso da intraprendere con Mourinho. Ma proprio per questo, se la Roma ribadisse la propria disponibilità a valutare una partenza, Dzeko potrebbe essere un grande affare di questo mercato. Soprattutto per società che potrebbero pensare di integrare il bosniaco, di inserirlo, in un reparto già competitivo e alla ricerca di un complementi di valore e di esperienza. Ecco, Dzeko potrebbe essere davvero l’uomo giusto al posto giusto per l’Inter e per Simone Inzaghi, che infatti sono interessantissimi e alla finestra".