Si può fare di più: Inter, ecco chi deve crescere di rendimento da gennaio in poi

La prima parte di stagione dell'Inter è passata agli archivi con due facce della stessa medaglia: il cammino in Champions League è stato eccezionale, superando un girone che sembrava quasi impossibile, mentre in campionato ha regnato l'incostanza. E la ragione principale di questa mancanza di continuità sono stati tanti errori individuali, con diversi nerazzurri che hanno giocato ben al di sotto delle loro potenzialità e che possono e devono fare di più. Vediamo dunque chi dovrà giocoforza incrementare il proprio rendimento da gennaio in poi per portare a casa qualche trofeo, inseguire la tanto sognata seconda stella e, perché no, fare strada anche in Europa.