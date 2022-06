SM – Ederson se parte Gagliardini. Inter, ecco i due che possono ‘salvare’ Bastoni

Nella giornata di ieri i ragazzi della Primavera non impegnati con le varie Nazionali, si sono recati nella sede nerazzurra per festeggiare la vittoria del campionato. Presente anche Simone Inzaghi insieme a Beppe Marotta , un incontro che è servito a fare un punto sul mercato. Come riporta Sport Mediaset, i temi affrontati dal tecnico e dal dirigente riguardavano Dybala e le uscite. "Per quanto riguarda l'argentino la situazione è sempre la stessa: Marotta ha il sì del giocatore, le uscite di Vidal e Sanchez porteranno alla definizione dell'affare. In settimana l'ad nerazzurro avrà modo di risentire il procuratore dell'ex juventino per definire l'agenda dell'operazione".

"Per fare "cassa" invece i nomi sono soprattutto quelli di Pinamonti e Sensi - per entrambi c'è l'interesse del Monza - così come gli ammiccamenti per Gagliardini - c'è anche la Fiorentina - potrebbero aprire le porte a uno tra Ederson o addirittura Loftus-Cheek in uscita dal Chelsea. Qui, come per Bremer, si gioca tuttavia una partita complicata. L'autofinanziamento imposto da Suning frena inevitabilmente le aspettative. In ogni caso Inzaghi ha avuto la conferma che lo "zoccolo duro" della squadra non verrà toccato. All'Inter, in questo momento - non c'è la minima intenzione di privarsi di capisaldi come Bastoni o Lautaro. Piuttosto, sempre che arrivino offerte importanti, verranno fatte valutazioni per De Vrij ed eventualmente per Dumfries che assicurerebbe una sicura e importante plusvalenza".