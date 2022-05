Inter-Empoli, le formazioni UFFICIALI: torna Correa. Sciolto il dubbio in difesa

Le scelte di Simone Inzaghi e Aurelio Andreazzoli per la gara di questo pomeriggio tra i nerazzurri e i toscani

Terzultima curva del campionato di Serie A. L'Inter ospita l'Empoli alla ricerca di tre punti che porterebbero al sorpasso momentaneo sul Milan, impegnato domenica contro l'Hellas Verona al Bentegodi. Vincere, a pochi giorni anche dalla finale di Coppa Italia, è l'unica ipotesi che in casa nerazzurra si può prendere in considerazione considerando lo svantaggio da recuperare sui rossoneri. Non sarà facile, contro una squadra sì battuta già due volte in stagione, ma che ha dato filo da torcere agli uomini di Inzaghi. Inoltre, i toscani arrivano al Meazza con la mente sgombra da qualsiasi pressione di classifica, avendo acciuffato la matematica permanenza in Serie A.