Inter-Juve, la probabile: Eriksen fuori, tocca a Brozovic. E da Appiano arriva una buona notizia

In casa Inter c’è una bella notizia che arriva da Appiano: il gruppo è al completo, visto che Vecino si allena da un paio di settimane con la squadra così come D’Ambrosio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, è difficile che l’ex Torino venga convocato per Inter-Juve mentre è probabile che ci sia Vecino.

Per quanto riguarda le probabili scelte di Conte, non ci sono dubbi: Darmian e Sanchez sostituiranno i due squalificati Hakimi e Lukaku, mentre in difesa si va verso la conferma del trio classico con Skriniar, De Vrij e Bastoni.

In regia torna Brozovic, con Eriksen destinato a tornare in panchina mentre Barella e Vidal saranno i due interni di centrocampo con Young favorito su Perisic a sinistra.