Inter, Eriksen: “Quando torno a San Siro? Non lo so, ma sicuramente…”

Il centrocampista danese ha parlato ai microfoni di SportMediaset su un suo ritorno a San Siro in futuro

E' tornato a parlare, ieri, ad un'emittente danese, Christian Eriksen, a sei mesi di distanza dal tragico malore avvenuto durante la gara dell'Europeo contro la Finlandia. Il centrocampista ex Inter è stato poi raggiunto dai microfoni di SportMediaset, con l'emittente che gli ha chiesto quando saluterà i tifosi nerazzurri al Meazza. Questa la risposta del danese: "Quando torno a San Siro? Adesso non lo so, ma sicuramente voglio farlo".