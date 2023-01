Inter, a cosa è servita la vittoria col Napoli? L’errore di Sacchi e il dato che fa riflettere

La vittoria contro il Napoli aveva rilanciato le ambizioni scudetto dell'Inter . Per confermare queste ambizioni serviva una vittoria col Monza che, però, non è arrivata. Era chiaro che la gara contro la squadra di Spalletti avrebbe portato via energie fisiche e mentali, ma dall'U-Power Stadium bisognava uscire con i tre punti. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio, la squadra di Inzaghi nella ripresa è stata incapace di gestire i momenti della gara, lasciando spesso il pallino del gioco al Monza senza mai sfruttare gli spazi che la squadra di Palladino lasciava dietro.

Dzeko è incappato in una di quelle serate in cui gli riesce poco o niente, ecco perché da Lukaku, entrato nella ripresa per il bosniaco, ci si aspettava di più. Big Rom non è ancora al top della forma, ma rispetto alla gara con il Napoli è apparso ancora più imballato, lento, toccando appena 15 palloni e perdendone molti. Al contrario Lautaro Martinez ha dimostrato di essere già al top della forma segnando il gol del momentaneo 2-1 e correndo dal 1' al 90' con la grinta che contraddistingue il Toro.

In una partita che l'Inter aveva l'obbligo di vincere è impossibile non parlare del grave errore dell'arbitro Sacchi che ha annullato un regolare gol di Acerbi che avrebbe regalato all'Inter il momentaneo 3-1 e probabilmente i 3 punti. Errore che all'Inter costa due punti e che al termine della stagione potrebbero pesare non poco. Questo non deve distogliere l'attenzione su una partita giocata male da parte dei nerazzurri e gestita peggio. La gara col Monza certifica che questa squadra non ha uomini e mezzi per lottare per lo scudetto. Troppo discontinua e umorale con grandi limiti mentali che ne condizionano le prestazioni. Inoltre c'è un dato che deve far riflettere Simone Inzaghi: in questa stagione l'Inter ha subito 20 gol in trasferta in 9 partite. Troppi per una squadra che ha l'ambizione di vincere.