Inter, ‘esame’ Osimhen per Onana: il portiere nerazzurro sa come fermare l’attaccante

Saranno diversi i duelli che caratterizzeranno Inter-Napoli di questa sera. Tra questi, anche il faccia a faccia che inevitabilmente si verificherà tra Onana e Osimhen, entrambi in cerca di riscatto dopo un recente passato non entusiasmante in nazionale. Si legge nel focus della Gazzetta dello Sport: "Sarà un vero e proprio derby d'Africa. Quella tra André Onana e Victor Osimhen si preannuncia come una delle tante sfide avvincenti di Inter-Napoli di stasera. Nel caso del portiere nerazzurro e del bomber di Spalletti si tratterà di un... faccia a faccia visto che l'ex Ajax cercherà in tutti i modi di "stoppare" il capocannoniere del campionato, autore di 9 reti nelle 11 gare di Serie A nelle quali finora è sceso in campo. Impresa facile? Tutt'altro... Eppure Onana ci è già riuscito".

Inter, Onana ha già fermato Osimhen

I due si sono già affrontati in passato. Non ovviamente con le maglie di Inter e Napoli, visto che Onana è alla prima stagione in nerazzurro, ma nemmeno in nazionale. E' successo nella Champions League 2019/20 in un doppio confronto tra Ajax e Lille. Come finì? "Con un doppio successo dei Lancieri e la porta di André inviolata sia all'andata (3-0 in casa) sia al ritorno (2-0 in trasferta) nonostante le 10 conclusioni complessive nello specchio dei francesi. Victor provò... a sfondare in entrambi i casi, ma rimediò solo un cartellino giallo. I 10 punti conquistati non furono sufficienti all'Ajax per passare il turno: la formazione di Ten Hag chiuse al terzo posto il girone H dietro Valencia e Chelsea e venne retrocessa in Europa League", sottolinea la rosea.