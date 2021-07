Esposito-Basilea: l’Inter si riserva l’ultima parola. “Operazione già vista. Il bilancio…”

L'attaccante giocherà in Svizzera: parte in prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Esposito dovrà aspettare per prendersi l'Inter . Domani farà le visite con il Basilea: il club interista lo ha ceduto in prestito al club svizzero. Sul contratto c'è un diritto di riscatto a 8 mln e contro-riscatto a 10 mln. Operazioni simili sono state fatte con Pinamonti, Vanheusden (che è andato allo Standard Liegi e potrebbe andare in prestito allo Spezia) e Gravillon (che piace al Reims). Insomma l'Inter si riserva la possibilità di dire l'ultima parola sui suoi giovani.

Proprio Espositoun anno e mezzo fa giocava nell'Inter. A 17 anni aveva esordito in CL e si era procurato un rigore. Lukaku invece gliene aveva fatto battere uno contro il Genoa nel dicembre del 2019 e lui non lo aveva deluso: gol e poi abbraccio con la mamma. Dopo quegli sprazzi di gioia nerazzurra è iniziata per lui la gavetta. Prima alla Spal, poi al Venezia con cui ha ottenuto la promozione. Ora va al Basilea. "Ma viene difficile pensare che vinca sempre il bilancio e che Seba non tornerà a far esplodere San Siro", scrive La Gazzetta dello Sport a proposito del suo futuro.