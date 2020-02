Inter, anche l’Europa League porta ricavi: ecco quanto possono guadagnare i nerazzurri

Torna l’Europa League con l’Inter impegnata nella trasferta bulgara contro il Ludogorets. Per la squadra di Conte sarà importante partire bene per poter poi gestire il ritorno dove tre giorni dopo affronterà la Juve. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, fare strada in Europa League avrebbe un peso anche sulle casse del club e dunque sul prossimo mercato. “L’eliminazione in extremis nel girone di Champions – la seconda consecutiva – è costata 9.5 milioni di premio fisso, quindi senza tenere in considerazione incassi e market pool. Per compensare questa mancata entrata, l’Inter dovrebbe raggiungere la finalissima di Danzica, in Polonia, in programma il prossimo 27 maggio. Qualificarsi agli ottavi di Europa League vale infatti 1.1 milioni, ai quarti 1.5, alla semifinale 2.4, alla finale 4.5. E altri 4 sono previsti per la squadra vincitrice del trofeo“.

TIFOSI – “Un motivo in più per non snobbare l’Europa League. Anche perché ai premi vanno appunto aggiunti gli introiti da market pool e gli incassi delle partite. Più giochi, più guadagni. E, questo ormai è un dato appurato, il tifo nerazzurro sa come riempire San Siro. Anche se il record della sfida Champions col Barcellona (7.8 milioni) per quest’anno rimarrà tale. Conte, che in Europa non ha mai fatto troppa strada, ora tra l’altro ha una rosa con cui gestire il doppio impegno settimanale“.

(Gazzetta dello Sport)