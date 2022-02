Inter, Farris: “Inzaghi mi ha cambiato la vita. Scudetto il sogno. Liverpool? Bellissimo”

Le parole del secondo di Inzaghi: "Incontrare Simone ha cambiato la mia vita e la mia carriera, ci siamo completati al di là del campo"

Marco Astori

Massimiliano Farris, secondo di Simone Inzaghi all'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni dei gazzettaregionale.it. Queste le sue dichiarazioni sul rapporto col tecnico e non solo.

Da anni sei con grandi meriti l’allenatore in seconda di Simone Inzaghi ed il percorso vi ha visto crescere molto prima alla Lazio ed ora all’Inter: se dovessi ripercorrere le tappe della tua carriera ti saresti mai immaginato di vivere queste emozioni? Se dovessi scegliere tre partite che non dimenticherai mai in questi anni quali sceglieresti?

"È stata una cavalcata fantastica, davvero incredibile e ad essere sincero mai avrei immaginato tutto questo. Se dovessi pensare a tre partite che fino ad oggi sono rimaste dentro di me cito: Lazio - Juventus di Supercoppa Italiana terminata 3-2 (agosto 2017), Lazio - Borussia Dortmund 3-1 di Champions League (ottobre 2020) e la recentissima Inter - Juventus 2-1 di Supercoppa Italiana. Queste sono tutte gare che mi ricorderò per sempre".

Nel 2014, 8 anni fa, cambia il tuo percorso con l’arrivo alla Lazio e nel 2016, quando Inzaghi venne promosso in prima squadra, Massimiliano Farris lo segue: cosa vuoi dire sul tuo rapporto con Simone Inzaghi? Quali sono a tuo avviso i segreti di questa grande ascesa?

"Incontrare Simone ha cambiato la mia vita e la mia carriera, ci siamo completati al di là del campo. Lui è un grandissimo conoscitore di calcio e di giocatori. Segreti? Il solo segreto che mi viene in mente è la grande passione e la voglia di lavorare, abbiamo messo davvero tanto di entrambe in questi anni insieme".

Quale è nel 2022 il tuo sogno da uomo e da allenatore per il futuro? Hai una dedica speciale per questi anni di carriera e per il percorso che stai portando avanti ad altissimi livelli?

"Oggi il sogno professionale è coronare questa corsa che porterebbe al titolo, sarà però durissima. Poi abbiamo sicuramente una bellissima sfida in Champions League contro il Liverpool. Come uomo mi auguro che si torni presto ad una vita normale per tutti e che finisca questa pandemia. La dedica è alla mia famiglia che mi ha sempre supportato ed aiutato a superare i momenti più duri"