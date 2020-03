Juve-Inter, clima tesissimo: spunta una nuova ipotesi sulla data del recupero

In merito al caos creatosi con i rinvii delle gare di oggi, è stata convocata un’assemblea di Lega straordinaria per decidere il da farsi per i prossimi impegni. La Gazzetta dello Sport spiega l’esito, ma non solo: “Clima teso in Lega calcio nel consiglio che si è tenuto oggi in call conference conclusosi con un nulla di fatto.

Alla fine si è deciso di convocare un’assemblea straordinaria per mercoledì a Roma per portare una serie di proposte da discutere con tutti i club. Diverse società non hanno accolto favorevolmente la decisione di rinviare le gare inizialmente previste a porte chiuse per il coronavirus e ora si cercano delle soluzioni.

Una di queste sarebbe quella di spostare a maggio le semifinali e la finale di Coppa Italia. Si potrebbe inoltre svolgere un nuovo Consiglio di Lega nei giorni precedenti l’assemblea straordinaria.

Intanto, secondo quanto filtra, ci sono diverse ipotesi sul tavolo per i recuperi delle varie partite. Ad esempio quella di far disputare Juventus-Inter mercoledì o giovedì. Facendo quindi slittare l’impegno infrasettimanale di coppa Italia dei bianconeri con il Milan. Ma al momento non c’è intesa“.