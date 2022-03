Inter, a fine anno bilancio su Inzaghi: ecco la posizione del club oggi sul tecnico

Le cose sono leggermente cambiate, il rinnovo di Inzaghi è stato congelato in attesa del game over della stagione

Ancora nove partite al termine della stagione, dopodiché l'Inter tirerà una riga e deciderà cosa sarà del proprio futuro. E sarà da verificare se di questo farà parte Simone Inzaghi, che sembrava essere in procinto di rinnovare fino a qualche settimana fa. Ora però il club, spiega SportMediaset, vuole prima vedere una reazione e come verrà concluso questo campionato: "Le cose sono leggermente cambiate, il rinnovo di Inzaghi è stato congelato in attesa del game over della stagione. A pallone fermo si farà un bilancio e si capirà dove poter migliorare l'Inter, più con Inzaghi che senza: le alternative al momento non esistono, ma una piccola percentuale di dubbio resta".