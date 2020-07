UFFICIALE / Inter-Fiorentina: le formazioni. Conte punta su Sanchez e Lukaku. C’è Eriksen

L’obiettivo scudetto è ormai sfumato ma l’Inter ha il dovere di provare a tenere il secondo posto che renderebbe positiva comunque una stagione che ad un certo punto sembrava poter regalare di più. Conte, alla vigilia della gara con la Fiorentina, ha fatto capire che il processo di avvicinamento alla Juventus continuerà anche nella prossima stagione. Intanto ci sono ancora dei punti in palio da conquistare per finire al meglio la stagione e prepararsi con un altro piglio all’Europa League. Per la gara contro i viola Conte ha pensato ad un centrocampo senza Brozovic e ad Eriksen dietro le punte che sono Sanchez e Lukaku, al rientro tra i titolari dopo essere partito dalla panchina nella gara con la Roma. Queste le formazioni ufficiali al fischio d’inizio:

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 2 Godin; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 23 Barella, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku,7 Sanchez. A disposizione: 27 Padelli, 10 Lautaro, 11 Moses, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 77 Brozovic, 95 Bastoni. Allenatore: Antonio Conte.

FIORENTINA (3-5-2): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres; 23 Venuti, 8 Castrovilli, 5 Badelj, 88 Duncan, 29 Dalbert; 63 Cutrone, 7 Ribery. A disposizione: 33 Brancolini, 3 Igor, 9 Kouamé, 11 Sottil, 17 Ceccherini, 18 Ghezzal, 19 Agudelo, 21 Lirola, 25 Chiesa, 28 Vlahovic, 78 Pulgar, 93 Terzic.

Allenatore: Beppe Iachini.

Arbitro: Giacomelli.

Assistenti: Fiorito, Villa.

Quarto Uomo: Doveri.

VAR e Assistente VAR: Banti, Schenone.

SQUALIFICATI

Inter: –

Fiorentina: –

DIFFIDATI

Inter: Barella, de Vrij, Gagliardini, Valero, Vecino.

Fiorentina: Castrovilli, Igor, Lirola, Pulgar, Venuti, Vlahovic.