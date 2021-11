Inter, firma e brindisi con Brozovic? L’inversione a U di Perisic spiazza il club

Il metronomo nerazzurro sembra vicino al rinnovo mentre l'esterno potrebbe rivedere i suoi piani

Daniele Vitiello

Marotta negli ultimi giorni è stato piuttosto chiaro: in casa Inter ora c'è ottimismo per il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic. Dopo il summit della scorsa settimana, la situazione sembra in discesa e presto ci sarà l'incontro che tutti si augurano possa essere risolutivo. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Il clima tra le parti è stato definito costruttivo. Sia il club sia l’entourage del centrocampista hanno avuto la reciproca sensazione che ci siano i margini per arrivare a un rinnovo. Così la svolta è attesa per la prossima settimana, dopo la gara col Venezia. In agenda c’è un incontro che dovrebbe essere risolutivo, con tanto di firma e brindisi sul nuovo accordo da 5,5 milioni fino al 2025".

Ciò che in viale della Liberazione non si attendevano è invece la possibile apertura alla permanenza di Ivan Perisic, anche lui in scadenza di contratto. Spiega ancora la rosea: "Forse anche per questo Perisic potrebbe aver optato per l’inversione a U che in qualche modo ha spiazzato anche la stessa Inter, che da settimana aveva cominciato a lavorare sul futuro della fascia sinistra, individuando in Filip Kostic dell’Eintracht il profilo ideale per rimpiazzare Ivan. Questo perché da vecchi incontri e faccia a faccia tra club e giocatore era emerso chiaro il desiderio di Perisic di cambiare aria, di andare a caccia dell’ultimo contratto importante della carriera (a febbraio compirà 33 anni) magari nell’amata Germania"

Non l'unica soluzione, a dire il vero, per l'esterno. Conclude il quotidiano: "L’altra ipotesi è il ritorno a casa, in Croazia. Ma lì sarebbe una scelta di vita, non certo professionale. E oggi questo Perisic formato meraviglia garantisce ancora un paio di stagioni ad altissimi livelli. E allora non resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più completo delle ipotesi. Di sicuro, ottenuta la disponibilità a restare in nerazzurro, l’Inter proverà a fare il possibile per trattenere anche Perisic, su cui Inzaghi si è già speso da tempo".