Inter, un Fondo si fa avanti per comprare: no di Zhang. Chi gli sta vicino conferma che…

L'Inter continua ad essere appetibile sul mercato, malgrado la situazione economica non sia certo delle migliori. Si palesano continuamente soggetti interessati all'acquisizione, dai tempi di Bc Partners, ma Steven Zhang non vuole al momento fare un passo indietro.

Ne scrive oggi anche Fabrizio Biasin su Libero: "L’obiettivo del club è trovare un modo per raggiungere gli obiettivi imposti dalla proprietà (abbattere il monte ingaggi del 15% e portare liquidità per 50-60 milioni) senza dover rinunciare a nessuno dei big in rosa. Non sarà semplice, soprattutto perché non esistono “piani alternativi”: di recente dalle parti di Viale della Liberazione si è palesato un Fondo interessato all’acquisizione del club, ma patron Steven Zhang ha ribadito la volontà di non vendere la società"