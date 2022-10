Sky – Inter, la probabile formazione: Correa dal 1′. Difesa, esterni e Lautaro…

Ecco quanto evidenziato da Barzaghi in onda sulle scelte di formazione: “Onana ha sempre giocato in Champions League finora e ha fatto bene. Di volta in volta Inzaghi deciderà e domani tocca a lui. De Vrij ha grandi possibilità di tornare titolare, Inzaghi all’ultimo con la Roma scelse Acerbi. Con Skriniar e Bastoni in difesa.

In mezzo mi aspetto Asllani fuori in favore di un centrocampo con Mkhitaryan assieme a Calhanoglu da regista e Barella. A destra più Darmian di Dumfries, a sinistra più Dimarco di Gosens. Lautaro ha un affaticamento, non ha lesioni però, vedendolo in allenamento mi è parso stare bene e me lo hanno descritto voglioso di giocare la sfida. È favorito su Dzeko, mentre al suo fianco giocherà di sicuro Correa, che avrà un'importante chance dall'inizio".