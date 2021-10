Sky – Inter, la probabile formazione: riposano Skriniar e Dzeko, c’è Gagliardini

Delineate le scelte di Simone Inzaghi per la sfida di Empoli in programma questa sera: diversi cambi pronti nell'Inter

Simone Inzaghi stravolge la formazione dell'Inter per la sfida contro l'Empoli valida per la 10ª giornata di Serie A. Dalla difesa all'attacco, passando per centrocampo ed esterni, l'allenatore è pronto a cambiare tanti interpreti nell'undici titolare . Anche rispetto alle previsioni delle ultime ore sulla formazione.

Come riportato da Sky Sport, verso un turno di riposo Milan Skriniar in difesa: chance per D'Ambrosio accanto a de Vrij e Bastoni. A centrocampo, straordinari in vista per Barella e Brozovic, con Gagliardini pronto a giocare da mezzala sinistra; a destra Darmian e non Dumfries, a sinistra Dimarco al posto di Perisic. In attacco la coppia Sanchez-Lautaro Martinez, con Dzeko verso la panchina inizialmente.