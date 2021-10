Inter, San Siro sia una fortezza: a partire dalla Juve un mese di fuoco per avvicinare la vetta

Dopo aver giocato 5 volte in trasferta nelle prime 8 giornate di campionato, l'Inter ora si affida a Fort San Siro per tornare vicina alla vetta

Dopo aver giocato 5 volte in trasferta nelle prime 8 giornate di campionato, l'Inter ora si affida a Fort San Siro per tornare vicina alla vetta del campionato, ora distante 7 punti. Come scrive gazzetta.it, infatti, i nerazzurri nelle prossime 5 gare giocheranno, derby compreso, 4 volte al Meazza che, come visto in Champions League contro lo Sheriff, può diventare un vero e proprio fattore decisivo. Il tutto a cominciare dalla partita di domenica sera contro gli eterni rivali della Juventus: