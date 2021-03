Inter forza 20: 8 punti alla Juve, 14 al Milan. E perfino il Bayern è dietro per…

Una marcia mostruosa, che ha permesso a Conte di distaccare tutte le inseguitrici. Un ritmo semplicemente insostenibile per chiunque

Marco Macca

Una marcia mostruosa, che ha permesso a Conte di distaccare tutte le inseguitrici. Un ritmo semplicemente insostenibile per chiunque. L'Inter viaggia a vele spiegate verso lo scudetto. Merito di 20 partite in cui la squadra ha totalizzato 53 punti sui 60 disponibili. Scrive Tuttosport:

Ripresa da paura: anche il Bayern è dietro

"Cinquecento panchine con i club e 293 vittorie, una percentuale di successo che sfiora il 60%. I numeri di Antonio Conte sono eccellenti, così come quelli della sua Inter in Serie A dal 22 novembre al 14 marzo. Un girone più una partita, 20 gare in tutto. L’Inter in queste 20 partite hanno conquistato la bellezza di 53 punti sui 60 disponibili. Le concorrenti dell’Inter hanno accumulato distacco: 8 la Juventus, 14 il Milan e l’Atalanta, 17 la Roma e 18 Napoli e Lazio. L’Inter spesso dà una svolta alle gare nella ripresa: i nerazzurri hanno segnato ben 45 gol nei secondi tempi. Nessuno in Europa, nei cinque campionati top, ha saputo fare altrettanto (il Bayern, secondo, è a 41)".

(Fonte: Tuttosport)

