Inter, obiettivo Frattesi-Scamacca: “Ci saranno contropartite: ecco il nome”

In vista dell'estate l'obiettivo del duo Marotta-Ausilio è mettere le mani sia su Davide Frattesi che su Gianluca Scamacca

Siamo agli sgoccioli del mercato invernale, con l'Inter che ha concluso le operazioni di cui necessitava: Robin Gosens viene infatti per rinforzare la fascia sinistra, mentre Felipe Caicedo darà un'alternativa in più per l'attacco ad Inzaghi. Ma secondo quanto riporta Il Giorno, il club nerazzurro è al lavoro per chiudere un doppio colpo per la sessione estiva: ""In vista dell'estate l'obiettivo del duo Marotta-Ausilio è mettere le mani sia su Davide Frattesi che su Gianluca Scamacca, le cui valutazioni da parte del Sassuolo sono rispettivamente di 20 e 40 milioni di euro. Molto probabilmente si lavorerà sulle contropartite (vedi Pinamonti)", si legge.