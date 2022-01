Inter, nome di Frattesi per giugno e la verità su Thorsby. Se parte Vecino…

Da Frattesi e Thorsby in entrata al futuro di Vecino: tutto sul mercato dell'Inter tra giugno e gennaio in mediana

Alessandro Cosattini

Focus sul centrocampo dell’Inter per Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale. La verità sui nomi in entrata di Davide Frattesi e Morten Thorsby, ma non soltanto. Ecco le sue dichiarazioni in chiave mercato al canale Twitch di SOS Fanta, raccolte da FcInter1908: “Sensi dall’Inter dovrebbe andare alla Sampdoria in prestito secco, un’occasione intrigante per lui nella squadra di Giampaolo, manca solo qualche dettaglio sull’ingaggio da risolvere. Sensi è molto intrigante per quest’idea di Samp, giocherà mezzala e non davanti alla difesa.

Vecino? L’Inter sta per dare via Sensi, non penso dia anche Vecino in questo momento perché allora dovrebbe arrivare un centrocampista. Ci sono tre competizioni, non è un discorso imminente in ogni caso.

Rumors Thorsby-Inter? Per la Samp penso sia molto importante io, a oggi resta a Genova. Frattesi a gennaio rimane al Sassuolo, per giugno è sicuramente una possibilità per l’Inter”, le sue parole.