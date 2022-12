Inter, gennaio fitto: dal Napoli…al derby. Serve il bottino pieno e in mezzo c’è un trofeo

Dopo l'amichevole della prossima settimana con il Sassuolo, il campionato dell'Inter ripartirà con il big match contro il Napoli

Andrea Della Sala

Dopo Natale un'altra amichevole, con il Sassuolo, e poi ripartirà il campionato dell'Inter. Inzaghi crede ancora allo scudetto, ma il tecnico sa bene che la squadra nerazzurra non potrà permettersi molti altri passi falsi se vorrà recuperare terreno. Gennaio sarà un mese molto impegnativo per l'Inter con ben 7 gare: 5 di campionato, il derby di Supercoppa e gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma. 7 partite per chiudere gennaio e aprire febbraio con un nuovo derby, questa volta in campionato.

NAPOLI — La ripresa è subito col botto. Il 4 gennaio l'Inter ospiterà la capolista Napoli e avrà l'obbligo di fermare l'avanzata della squadra di Spalletti. Sarà fondamentale per i nerazzurri fare risultato per ridurre il gap di 11 punti che li distanza proprio dagli azzurri. Un risultato positivo avvicinerebbe la testa della classifica, minerebbe le convinzioni di un Napoli fin qui perfetto e darebbe un grande segnale al campionato. Per il big match contro il Napoli Inzaghi potrà contare di nuovo su Lukaku recuperato, dovrà probabilmente fare a meno di Brozovic e Lautaro che rientreranno tardi dopo il Mondiale.

FILOTTO — Dopo la sfida molto delicata con il Napoli, l'Inter dovrà cercare di mettere a segno un filotto di vittorie nelle restanti gare del mese. Per quanto riguarda il campionato, dopo aver affrontato Spalletti, i nerazzurri saranno in casa del Monza, poi a San Siro con Verona ed Empoli e infine in casa della Cremonese. Sfide sulla carta 'abbordabili' che la squadra di Inzaghi deve assolutamente vincere per tenere il passo delle squadre in vetta e sperare in qualche passo falso delle avversarie. A cavallo tra le sfide con il Monza e il Verona, l'Inter dovrà giocare in settimana la Coppa Italia contro il Parma il 10 gennaio a San Siro.

DOPPIO DERBY — Mese impegnativo gennaio per l'Inter. Anche perché il 18 gennaio si assegnerà il primo trofeo della stagione: la Supercoppa italia. I nerazzurri affronteranno il Milan a Riyad per provare a tenersi il trofeo conquistato nella passata stagione contro la Juventus. Archiviato gennaio sarò nuovamente derby: il 5 febbraio, infatti, Inter e Milan saranno di nuovo una di fronte all'altra per il ritorno di campionato. Altra gara decisiva per continuare a sperare nel sogno scudetto.