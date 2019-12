Inter, Marotta: “Vogliamo continuare la scalata. Mercato? Coglieremo opportunità”

Prima del calcio d’inizio di Inter-Genoa, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky: “Esposito? Non bisogna caricare di pressione questo ragazzo che con orgoglio proviene dal settore giovanile, un altro fiore all’occhiello. Risponde all’appello e lo farà sicuramente con grande impegno, speriamo possa dare anche qualità. Guardiamo al mercato di gennaio non tanto di riparazione, ma nell’ottica di cogliere opportunità che si possono presentare, a mio giudizio poche. Vogliamo crescere sicuramente. Abbiamo fatto sei mesi in modo straordinario, ad altissimo livello, e vogliamo continuare in questa scalata. Sappiamo che la rosa è un po’ ridotta, se ci sono opportunità le cogliamo perché vogliamo essere competitivi”.