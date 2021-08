Inter-Genoa, la probabile: scelto l’attacco. Due piccoli dubbi per Inzaghi

L'allenatore nerazzurro sta già pensando agli undici da mandare in campo nella prima gara del nuovo campionato

Si avvicina il debutto ufficiale di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. I nerazzurri scenderanno in campo sabato pomeriggio contro il Genoa e per il tecnico è già il momento di pensare all'undici da mandare in campo.

Diverse certezze e qualche dubbio ancora da sciogliere, come spiega il Corriere dello Sport: "Per quanto riguarda la formazione, non dovrebbero esserci sorprese. Come noto, le scelte in attacco sono limitate. Out Lautaro e Sanchez, ci sarà Dzeko, a cui girerà attorno Sensi, come accaduto sabato scorso contro la Dinamo Kiev. L’ex-Sassuolo si è adattato bene a un ruolo non suo, trovando pure il gol, e Inzaghi ha intenzione di insistere. Nel caso gli darà una mano anche Calhanoglu, a cui il tecnico nerazzurro, oltre alle rifiniture, chiede inserimenti e soprattutto più conclusioni in porta, così da sfruttare le sue doti balistiche.