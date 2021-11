Inter, la gerarchia dei rigoristi è chiara ma ad Appiano il sorpasso è nell’aria

L'indiscrezione della Gazzetta dello Sport dopo quanto accaduto domenica sera nel derby

Si è discusso molto dopo Milan-Inter a proposito della gerarchia dei rigoristi in casa Inter. I due tiratori diversi nel derby hanno fatto pensare a molti che un po' di confusione ci fosse attorno a questo aspetto. La Gazzetta dello Sport di oggi però chiarisce: "I nerazzurri hanno un ordine preciso di battuta, stabilito in lunghe sequenze alla Pinetina. Fino a ieri il primo tiratore scelto era Lautaro: a lui il compito di non far rimpiangere Lukaku, l’iper-specialista del genere. Lì dove il belga era un blocco di ghiaccio, l’argentino diventa spesso tremante: Romelu in due anni non ne ha sbagliato mezzo, 15 gol su 15 rigori, mentre il Toro ha sprecato tre degli ultimi sei, dopo aver segnato i primi quattro in nerazzurro".