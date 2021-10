Inzaghi e la gestione delle seconde linee: Dimarco il più impiegato. La percentuale…

I minutaggi dei calciatori che Inzaghi impiega come riserve: l'allenatore tiene fissa una base di nove uomini e gli altri ruotano attorno a loro

Inzaghi e i cambi. Sotto accusa nell'ultima partita contro la Juventus, impiegherà anche le seconde linee nelle prossime gare, quelle contro l'Empoli e l'Udinese. L'allenatore nerazzurro ha impiegato le riserve, ma anche Dimarco , tra i più impiegati, non ha superato il 50% dei minuti a disposizione. Ha utilizzato tanto i giocatori titolari, almeno 9/11 elementi della squadra sono sempre in campo.

Tra le riserve i giocatori più impiegati sono Dimarco, Dumfries, Vecino, Correa e Vidal. La gestione delle seconde linee rientra nella gestione della gara finita sotto accusa nella partita contro la Juve. E più in generale sotto accusa perché nei secondi tempi, specie nel finale, i nerazzurri vengono rimontati. Federico potrebbe giocare dal primo minuto nella gara di domani sera ma c'è anche la rifinitura di domattina: l'Inter la effettuerà a Coverciano, dove alloggerà. In mezzo al campo potrebbe essere rispolverato Vecino. Scalpita Sanchez in attacco e magari in una delle due gare potrebbe giocare dal primo minuto.