Sky – Inter-Getafe, si va verso il rinvio: tutti gli aggiornamenti

Siviglia-Roma non avrà luogo, come ufficialmente comunicato dal club giallorosso attraverso i propri canali. La stessa sorte, però, sembra poter toccare a Inter-Getafe, di regola in programma domani sera a San Siro per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Come riportato da gianlucadimarzio.com, dopo lo sfogo del presidente del club spagnolo, una rappresentanza della squadra formata dall’allenatore e dal capitano sarebbe pronta a presentarsi alle 17 di fronte alla stampa per ribadire la volontà del Getafe di non partire per Milano. Questo anche a costo dell’eliminazione dalla competizione. Una situazione comunque in divenire.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)