Inter-Getafe, le formazioni ufficiali: out Eriksen, davanti Lukaku-Lautaro. In difesa…

L’Inter di Antonio Conte si riaffaccia sull’Europa League. I nerazzurri tornano questa sera a combattere in campo internazionale, consapevoli di avere buone possibilità di arrivare fino in fondo. Il primo ostacolo, da non sottovalutare assolutamente, si chiama Getafe, da affrontare tra circa un’ora in campo neutro a Gelsenkirchen. Ottavi di finale in gara secca, a causa del Covid che ha riscritto anche la formula del torneo. Queste le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. Panchina: Padelli, Sanchez, Moses, Sensi, Ranocchia, Borja Valero, Eriksen, Esposito, Agoume, Biraghi, Skriniar, Candreva. Allenatore: Conte.

GETAFE (4-5-1): Soria; Olivera, Etxeita, Djene, Suarez; Cucu, Timor, Arambarri, Maksimovic, Nyom; Mata.