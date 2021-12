Inter, specialità colpo di testa: nessuno segna di più in Europa. “Inzaghi ad Appiano…”

Uno dei fattori determinanti nel momento di forma straordinario dell'Inter è il colpo di testa

Uno dei fattori determinanti nel momento di forma straordinario dell'Inter è il colpo di testa. Una specialità della casa, diventata ancora più importante dall'arrivo di Calhanoglu, autore già di 5 assist da corner. "L’Inter studia tanto ad Appiano, specie nel giorno della rifinitura pre partita. E poi mette in pratica. I frequentatori di San Siro avranno notato come molto spesso sia proprio Inzaghi a chiamare lo schema ai giocatori, con ampi gesti dalla panchina. Non una novità, peraltro: anche la Lazio di Simone era molto pericolosa nel gioco da fermo. Con una differenza, però: in fase difensiva Acerbi e compagni, sempre sui piazzati, andavano spesso in sofferenza, cosa che non sta accadendo a questa Inter", spiega infatti La Gazzetta dello Sport.