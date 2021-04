SM – Inter, Gomez piace a Conte: c’è il piano per sbloccare subito l’affare

Il calciatore argentino era finito nel mirino dei nerazzurri già a gennaio prima di trasferirsi al Siviglia

L'obiettivo stagionale si avvicina e l' Inter inizia a programmare il futuro. In attesa di risolvere tutte le difficoltà societarie, i nerazzurri potrebbero mettere a segno un colpo a saldo zero e rinforzarsi così per il prossimo anno.

Questo il possibile scenario, riportato nel corso dell'ultima puntata di Pressing: "Conte accarezza l'idea di riportare in Italia il Papu. L'ex Atalanta ha un contratto con il Siviglia fino al 2024, ma vorrebbe tornare in Serie A. Ha già una buona esperienza, è molto stimato dal tecnico nerazzurro, e l'operazione può essere finanziata con la cessione a titolo definitivo di Joao Mario allo Sporting Lisbona. I portoghesi vorrebbero riscattarlo per circa 7-8 milioni e quello potrebbe essere il tesoretto con il quale pagare l'argentino, arrivato in Spagna proprio per quella cifra a gennaio".