Inter, Gosens dal 1′? Cosa dicono i dati dei gps. I favoriti tra difesa e attacco

La formazione che ha in mente Simone Inzaghi per la sfida di domenica a Torino: ecco tutte le possibili novità

Riflessioni in casa Inter in vista del Torino. In attesa di novità sul fronte Marcelo Brozovic, con Gagliardini e Vidal pre-allertati, Simone Inzaghi pensa a diversi cambi a livello di formazione. Dalla difesa all’attacco, passando per gli esterni. Ecco le indicazioni in arrivo dal Corriere dello Sport: “A Torino da vedere se la linea a tre sarà composta da D'Ambrisio, Skriniar e Bastoni, come nella ripresa ad Anfield, oppure se Skrniar tornerà sul centro-destra e il terzetto sarà completato da Ranocchia e Bastoni. Di certo Barella sarà di nuovo titolare dopo che in Champions era squalificato e Dzeko si riprenderà il suo posto in attacco, quasi certamente al fianco di Martinez, un po' stanco ma esaltato dai 4 gol negli ultimi 2 match. Anche Correa però spera in una maglia da titolare o in una staffetta con il Toro", si legge.