Inter, c’è il grande enigma da risolvere. “La soluzione è scritta ovunque ad Appiano”

Come far risultare la sua Inter più imprevedibile davanti? Antonio Conte convive con questo enigma ed è al lavoro per risolverlo. E’ quanto riporta Sky Sport, che sottolinea come la chiave risieda in un nome e un cognome preciso: “La soluzione dell’enigma è scritta ovunque ad Appiano Gentile. Anche sulle transenne: Christian Eriksen. Il danese è la chiave per arrivare alla svolta tattica e infatti Conte ci sta lavorando. 3-5-2 che si trasforma in 3-4-1-2 con l’ex Tottenham sulla trequarti. Dall’inizio o in corso poco cambia, con una partita ogni 3 giorni le rotazioni saranno continue e le sostituzioni frequenti. Per Eriksen finalmente l’occasione giusta. Finora in campionato ha giocato 120 minuti prima del lockdown. Praticamente non lo abbiamo ancora visto se non per qualche squillo e per qualche ragionamento teorico. Il vero test arriva ora”.