Sky – Inter, che segnale: grigliata di squadra ad Appiano. Brozovic e de Vrij a parte

Un segnale importante per scacciare voci su presunti malumori e per ribadire che sì, il gruppo è più unito che mai verso un sogno chiamato scudetto. Come riportato da Sky Sport, ad Appiano Gentile a pranzo l'Inter ha organizzato una grigliata di squadra, per ritrovare la giusta serenità in vista dei prossimi, cruciali impegni. C'è volontà di restare tutti insieme in un momento delicato ma decisivo della stagione. Per quanto riguarda il campo, invece, Arturo Vidal, al centro delle critiche di queste ultime ore, è tornato a lavorare in gruppo, mentre Brozovic e de Vrij hanno lavorato ancora a parte. Ecco quanto scrive Matteo Barzaghi: