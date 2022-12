Inter-Gzira, le formazioni ufficiali: Carboni con Dzeko in attacco

Meno di un'ora al calcio d'inizio di Inter-Gzira, prima amichevole dei nerazzurri di Inzaghi in quel di Malta. Sarà un modo per testare la forma dei calciatori che solo da pochi giorni si sono ritrovati dopo il periodo di riposo, in attesa dei vari rientri dal Qatar che ricomporranno il gruppo. Ci sarà spazio anche per diversi giovani, fin da subito, nelle rotazioni che il mister effettuerà nelle cinque gare da disputare prima della ripresa della Serie A.