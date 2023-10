L’Inter ha un piano per riprendersi la vetta: da Inzaghi una novità dopo la sosta

"L’Inter ha un piano". La Gazzetta dello Sport di oggi si concentra sull'ambizione nerazzurra di recuperare prima possibile la vetta della classifica. L'obiettivo passa inevitabilmente dalla voglia di rivalsa dopo i passi falsi con Sassuolo e Bologna. Per questo l'Inter "vuole usare la rabbia e la delusione per i 5 punti buttati alle ortiche come un trampolino per lanciarsi oltre, in alto, fino alla vetta. L’obiettivo è tornare lassù entro la prossima sosta a novembre, ma per centrarlo bisogna gestire le settimane in arrivo in modo diverso dalle ultime: il piede, che finora ha spinto a intermittenza, non deve staccarsi più dall’acceleratore", si legge.