Inter-Atalanta, Hakimi-Gosens: insieme valgono 100 mln. La svolta di Achraf…

Da una parte Hakimi e dall'altra Gosens. Inter-Atalanta promette scintille sulle fasce con i due esterni che viaggiano a velocità alte. Chi va più veloce? La punta massima raggiunta fin qui in campionato dice Hakimi. "I due sono oggi le migliori espressioni dei cosiddetti «quinti», ali mascherate da semplici esterni. Riduttivo definirli così. Giusto per capirsi: nessuno nel ruolo, nei cinque campionati top d’Europa, ha segnato più delle nove reti di Gosens e neppure delle sei di Hakimi", sottolinea la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano snocciola altri numeri, a partire da quelli del mercato. "Siamo di fronte a una coppia da 100 milioni di euro, tenendo presente le valutazioni attuali. Work in progress, cifre destinate a crescere".