Inter, nuove frecce per Conte. Dopo Hakimi, Marotta punta Gosens. Si tratta con l’Atalanta

L’Inter è intenzionata a rinnovare le fase per la prossima stagione. L’affare Hakimi è in dirittura d’arrivo e garantirà a Conte la spinta necessaria sulla destra, ma il mercato nerazzurro sulle corsie laterali non si ferma qui. L’ad Marotta e il ds Ausilio hanno già nel mirino il giocatore per la fascia sinistra. Candreva e Young, i titolari attuali, diventeranno le prime alternative, mentre Hakimi a destra e Gosens a sinistra potrebbero essere le frecce a disposizione di Conte.

Il tedesco dell’Atalanta non è l’unico nome seguito dall’Inter. Dopo i vari Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea, il club nerazzurro ha seguito con attenzione anche Kostic dell’Eintracht, considerato troppo offensivo, e Firpo del Barça per l’affare Lautaro. La trattativa coi catalani si è arenata e “Marotta ha riaperto il file Gosens. Il tedesco è ovviamente uno dei punti di forza dell’Atalanta, uno dei giocatori più richiesti e probabilmente difficili da trattenere. Acquistato per poco più di 700mila euro, oggi ne vale 25-30. L’Inter, che a gennaio è rimasta scottata dalla trattativa per Kulusevski (ma lì ha inciso la preferenza del giocatore per la Juventus), ha comunque ottimi rapporti col club bergamasco (Stevan Zhang e Luca Percassi sono amici anche nel privato). Da tre estati le due società fanno affari insieme e l’Atalanta nei giorni scorsi ha chiesto informazioni su Sebastiano Esposito (che l’Inter non vorrebbe però cedere a titolo definitivo). Insomma, sedersi a un tavolo per parlare di Gosens non dovrebbe essere un problema, piuttosto sarà meno semplice trovare la quadra. Ma un tentativo l’Inter lo farà”, spiega Tuttosport.