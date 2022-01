GdS – Handanovic ha scelto l’Inter: “Rinnovo impostato, cosa succede con Onana”

La Gazzetta dello Sport fa chiarezza sul futuro della porta dell'Inter: ecco la scelta di Handanovic, in scadenza a giugno

“L’Inter ha le idee chiarissime dalla scorsa estate quando aveva puntato Onana a parametro zero, anticipando la programmazione che un grande club deve sempre avere. Onana è la garanzia assoluta di poter aver uno specialista forte per il futuro, la lunga inattività non mette in discussione qualità evidenti. L’importanza di prendere un portiere svincolato coincide anche con la necessità di non turbare Handanovic. La miscela è giusta perché lo sloveno, 38 anni la prossima estate, non soltanto ha accolto la notizia come una motivazione per fare sempre meglio e per difendere il posto. Quasi quasi l’arrivo di Onana gli ha messo le ali, le due parate (almeno due) di domenica scorsa a Bergamo valgono come se fossero stati gol.