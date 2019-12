Inter, Handanovic: “Conte fa la differenza così. Scudetto? Proviamoci. CL ferita aperta”

Lunga intervista concessa da Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’estremo difensore nerazzurro.

LA NUOVA INTER – Essere capitano dell’Inter è una responsabilità di cui sono orgoglioso: cerco sempre di rispettarla a modo mio fuori e dentro il campo. Mi. rende orgoglioso questo gruppo che è cominciato sei mesi fa partendo dalla Cina: c’è un nuovo mister e una nuova filosofia, abbiamo fatto passi in avanti e abbiamo ancora grandi margini per migliorare. C’è molta disponibilità e questo gruppo va avanti insieme e pensa come una cosa unica.

LOTTARE PER VINCERE – Noi abbiamo il dovere, la voglia e l’ambizione per provarci: poi ci sono tante cose che passano in mezzo. La società sta facendo passi in avanti. La causa comune è basilare: il rispetto lo si guadagna in campo, non si deve per forza essere amici per andare d’accordo, bisogna rispettarsi in campo.

CONTE – Ho capito perché fa la differenza: non approfondisco, basta questa risposta. Mi piace che prima di aspettarsi tanto dagli altri, mette davanti sé stesso e lo fa vedere sul campo. Poi gli interessa solo il campo, non i giornali: lui guarda il campo e valuta il lavoro e il sacrificio.

LA CHAMPIONS – La partita di Dortmund ha dato consapevolezza, ma anche ha mostrato i punti in cui siamo mancati: è una partita non chiara, ma si capisce che ci sono passi da fare. Io la vorrei rivivere, ma anche no: sono queste partite, come a Barcellona. Il girone ci ha dato consapevolezza ma ha lasciato una ferita aperta e tanta rabbia.

CHE MOMENTO E’ PER TE – E’ sia di consapevolezza che di maturità: cerco sempre di migliorarmi e lavorare. Non cambia tanto, ogni anno mi sento meglio. Non ho rimpianti, ho rimproveri sul mio carattere: posso essere solo orgoglioso dell’educazione e dell’etica del lavoro che i miei mi hanno trasmesso. Io provo a farlo con i miei figli.

LUKAKU-LAUTARO – Me l’aspettavo fossero così forti, mi aspetto di vedere anche Alexis con loro: è un giocatore molto importante che è mancato.

SARAI SODDISFATTO SE – Se avremo dato tutto. Scudetto nello spogliatoio? Volete che la pronunciamo: tante squadre la pronunciano, è facile, poi bisogna vedere cosa c’è dietro. Noi dobbiamo lavorare più degli altri e sacrificarci più degli altri: così possiamo pensare in grande. Siamo in work in progress, basta qua.