Inter, ecco l’ultima idea a sorpresa di Inzaghi per sopperire all’emergenza

" Frattesi provato come esterno destro. È questa l’ultima idea di Inzaghi per gestire l’emergenza tra la difesa e quella fascia ". E' questa la notizia data stamattina dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna: il tecnico dell'Inter pensa allo spostamento del centrocampista come possibile alternativa contro l'Udinese sabato. Si legge: "Il punto interrogativo, infatti, continua a riguardare Cuadrado.

È in grado di garantire almeno una cinquantina di minuti? C’è il rischio che la tendinite si ripresenti in forma nuovamente pesante (il fastidio tutt’ora non è del completamente sparito) dovendo giocare di più e anche spesso? Difficile dare risposte definitive a questi interrogativi. Più che altro, occorre farsi trovare pronti a ogni evenienza. Di qui, appunto, l’ipotesi di uno spostamento di Frattesi. Che, grazie alla corsa, potrebbe adattarsi al ruolo differente. Magari anche solo per uno scorcio di partita".