Inter, il Belgio non molla e convoca Lukaku. Martinez: “E’ isolato, vediamo se…”

Il ct dei Diavoli Rossi ha deciso di convocare il centravanti dell'Inter, nonostante l'imposizione dell'ATS di ieri

Nonostante il divieto dell'ATS ai giocatori dell'Inter di raggiungere le proprie nazionali a causa del possibile focolaio di Covid-19, il Belgio non molla e convoca Romelu Lukaku. La decisione del ct Roberto Martinez è stata ufficializzata poco fa con l'emanazione dei convocati per le gare con Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia. Il tecnico ha poi spiegato in conferenza stampa: "Lukaku? Questa è una situazione normale durante la pandemia, è la vita attuale. Lukaku è isolato, valutiamo giorno per giorno. Resta da vedere se alla fine sarà in grado di partecipare agli impegni della nazionale. Spero saremo fortunati e che Lukaku possa raggiungere la nazionale".