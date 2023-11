Inter, il lavoro di Inzaghi è ormai chiaro: ecco come ha superato Conte

L'Inter è totalmente specchio delle idee e delle intuizioni del suo allenatore. A Simone Inzaghi vanno attribuiti i meriti per ciò che ha saputo tirar fuori da diversi elementi, come sottolinea oggi anche TuttoSport: "Da Calhanoglu a Dimarco, passando per Acerbi, Darmian e pure Onana. L’ultimo in ordine di tempo è ora Marcus Thuram. L’ultimo capolavoro di Inzaghi sul fronte scommesse vinte è l’impatto che il 26enne attaccante francese sta avendo nel pianeta Inter. Un merito, l’ennesimo, del tecnico nerazzurro che ha saputo trovare la formula giusta per inserire al meglio un giocatore proveniente dalla Bundesliga e da un sistema di gioco completamente diverso dal 3-5-2".