Inter-Conte, via all’operazione seconda stella: conferma dei big e quattro colpi

Il tecnico nerazzurro vuole rimanere e indica la via da seguire per alzare ulteriormente l'asticella: il piano

Fabio Alampi

L'uomo che ha riportato lo scudetto nella bacheca dell'Inter, l'uomo al quale proprietà e dirigenza non intendono rinunciare: Antonio Conte è stato il grande protagonista del trionfo nerazzurro, e il suo contratto in scadenza nel giugno del 2022 impone ragionamenti imminenti sul tema rinnovo. Il tecnico interista, secondo La Gazzetta dello Sport, ha indicato il piano da seguire per puntare al bis e alzare ulteriormente l'asticella: "L'operazione seconda stella, ovvero lo scudetto numero 20, si sviluppa in tre punti: la conferma dei big in organico, la possibilità di puntellare la rosa dove è lacunosa, la chiarezza nella comunicazione degli obiettivi".

Conferma dei big

"Lo scudetto è stato vinto di squadra, perché è la squadra che esalta il singolo: filosofia perfetta, quella dettata dal tecnico. Ma è chiaro che per vincere servono interpreti all'altezza. Ci sono almeno cinque giocatori dai quali Conte e l'Inter hanno tutta l’intenzione di ripartire: Lukaku, Lautaro, Hakimi, Barella e Bastoni. Intorno a questa volontà si concentreranno gli sforzi dei dirigenti per seguire le richieste dell’allenatore e costruire la prossima Inter".

Gli obiettivi di mercato

"Il piano di rafforzamento, invece, tocca diversi ruoli. Il portiere è uno di questi. Conte aveva chiesto un altro portiere già dall'estate 2019. L'idea non è cambiata con Radu in rosa. Di più: c'è la volontà di replicare più o meno l'operazione che la Juve fece con Szczesny e Buffon, ovvero quella di affiancare ad Handanovic un potenziale titolare, che parta inizialmente in panchina la prossima stagione per poi raccoglierne l'eredità più avanti. I nomi? Musso è il preferito, Silvestri quello più semplice da prendere. L'esterno sinistro è una priorità. L'altro Hakimi, in sostanza. E ai sempre validi Marcos Alonso ed Emerson Palmieri è giusto aggiungere anche un altro nome, Filip Kostic, serbo dell'Eintracht.

Un rinforzo sarà necessario anche in attacco. Detto che la situazione di Sanchez va considerata in evoluzione, un profilo più pronto di Pinamonti in grado di far respirare Lukaku è necessario. Dzeko non va abbandonato come nome, ma è possibile che il club opti per una soluzione più giovane. Infine, il discorso centrocampista: cercasi mezzala con un buon numero di gol nelle gambe, quel che non è stato Vidal un anno fa andrà ricercato sul mercato".