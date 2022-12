Inter, il sogno a centrocampo è Alcaraz: servono 15 milioni. “Più facile arrivare a Kessié”

"Se non fosse costretta a muoversi con il bilancino per ogni operazione, la dirigenza nerazzurra punterebbe dritto su Carlos Alcaraz, centrocampista di appena vent’anni (compiuti lo scorso 30 novembre), di proprietà del Racing Avellaneda, lo stesso club da cui l’Inter, a inizio 2018, andò a prendere Lautaro Martinez. All’epoca, c’erano ancora margini di manovra di un certo tipo e Suning diede il via libera ad investire, tutto compreso, 25 milioni di euro: affare che, alla luce della crescita del “Toro”, si è rivelato un colpaccio", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Alcaraz ha un costo tutto sommato contenuto, attorno ai 15 milioni, che possono scendere a 12, aggiungendo un percentuale sulla rivendita. Al momento, però, l’Inter ha le mani legate. Deve sperare che il Racing, come lo stesso giocatore (la cui preferenza va alla squadra nerazzurra), resistano al corteggiamento di Wolverhampton e Porto, e poi, nei prossimi mesi, sfruttando qualche uscita ancora da mettere in piedi, partire all’assalto. Altrimenti, occorrerà battere strade alterative. Che, evidentemente, non potranno avere il nome di Azzedine Ounahi, se l’Angers insisterà nel chiedere più di 40 milioni. Più facile semmai che si continui a lavorare su Kessie, a patto che, come già rivelato, il Barcellona accetti di lasciarlo andare in prestito e pure di pagare una parte dei 6,5 milioni del suo ingaggio", sottolinea il quotidiano.