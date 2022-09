Inter, serve un’impresa: il Bayern per scacciare le nubi. Inzaghi punta su Dzeko-Lautaro

Per cercare il risultato Inzaghi si affida a Dzeko e Lautaro. "Non sono la coppia ideale e forse non si amano neppure troppo. Lautaro riconosce in Lukaku la sua metà della mela calcistica, Dzeko è un bosniaco altero, con un bel passato in Bundesliga da castiga-Bayern. Il momento è tale per cui i due devono trovare una sintesi. Da Inzaghi non ci aspettiamo una strategia offensiva, casomai un’Inter raccolta pronta a ripartire. Dzeko e Lautaro dovranno esserci negli attimi giusti, la difesa del Bayern non attraversa un periodo di inviolabilità. Di De Ligt conosciamo forza e limiti", aggiunge il quotidiano.