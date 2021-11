GdS – Stadio, l’Inter vuole accelerare: incremento di 80 mln da incassi

Da Dubai Antonello ha parlato del nuovo impianto sul quale la società nerazzurra è pronta ad investire per garantirsi un futuro

Anche da Dubai, Alessandro Antonello ha parlato del Meazza e ha spiegato che presto verrà scelto il progetto di realizzazione dell'impianto. La Gazzetta dello Sport parla proprio di questo argomento sottolineando che è il club nerazzurro vuole accelerare la realizzazione dell'impianto milanese per far crescere gli incassi. "Da ridefinire l'esborso totale dopo la riduzione dell'area edificabile attorno allo stadio, ma si punta a superare i cento mln di incasso all'anno", si legge sul sito della rosea .

Da Dubai, il CEO dell'Inter all'"Italian Sports Day all’Expo" ha ribadito quanto sia cruciale per la crescita del club e per il suo futuro. Le principali rivali in Europa fanno registrare incassi tre-quattro volte superiori rispetto a quelli della società nerazzurra che fa registrare ogni gara il maggior numero di spettatori sugli spalti.