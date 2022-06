GdS – Inter, rosa da sfoltire: da Skriniar e Dumfries a Correa, gli indiziati a partire

L’Inter deve muoversi anche in uscita per ottenere un saldo positivo di almeno 60 milioni di euro: tutti gli indiziati a partire

Alessandro Cosattini

I nomi in entrata, su tutti Paulo Dybala e Romelu Lukaku, ma non solo. L’Inter deve muoversi anche in uscita per ottenere un saldo positivo dalla compravendita di calciatori per un totale di almeno 60 milioni di euro. È questo, infatti, il diktat di Steven Zhang per la finestra estiva di mercato verso la nuova stagione. E La Gazzetta dello Sport, nell’edizione online, si sofferma in particolare proprio sulle uscite.

“La più importante, con ogni probabilità, riguarderà Milan Skriniar. Inizialmente sembrava Bastoni l’uomo da sacrificare, poi la richiesta del Paris Saint-Germain per lo slovacco ha modificato gli scenari. Un primo approccio c’è già stato tra le due società e com’era prevedibile è servito soltanto ad introdurre le cifre di partenza. I francesi hanno avanzato un’offerta da 50 milioni di euro, l’Inter invece ne chiede 80. L’impressione è che venendosi incontro si possa trovare una ragionevole intesta più o meno a metà strada, magari intorno ai 68 milioni comprensivi di bonus.

Può partire anche Dumfries

La speranza di realizzare una plusvalenza di spessore passa anche per l’addio di Denzel Dumfries. Nel colloquio avuto per il ritorno di Lukaku con lo stato maggiore del Chelsea, è stato affrontato anche quest’argomento. L’Inter chiede 45 milioni per far partire l’esterno, una valutazione giudicata troppo elevata dai Blues. Le due operazioni non sono collegate tra loro, ma in qualche modo è come se lo fossero. Raggiungere un accordo su una delle due piste potrebbe favorire l’altra e l’intenzione sembra proprio questa.

Movimenti in attacco

La partenza di Sanchez non è in discussione, ma resta da capire il futuro di Dzeko e Correa. Il bosniaco non garantirebbe una plusvalenza elevata, sicuramente ci sarebbero più possibilità con il Tucu che ha ricevuto qualche sondaggio in particolare dall’Inghilterra, dove il Newcastle lo segue con attenzione. Ma ciò che preoccupa maggiormente i tifosi è una possibile partenza di Lautaro Martinez. Già nelle scorse estati si è rivelato uno dei nomi più caldi, in particolare quando il Barcellona aveva manifestato apertamente la volontà di portarlo in blaugrana investendo anche un centinaio di milioni. Al momento non ci sono segnali di rottura, anzi: il Toro è ben contento di restare all’Inter con cui vuole ritentare l’assalto allo scudetto. Tuttavia, se c’è un calciatore per cui potrebbero arrivare proposte indecenti, quello è lui. Dall’Atletico Madrid al Tottenham, non è escluso che qualcuno si presenti con l’offerta giusta per convincere l’Inter”, si legge sul sito della rosea. E sempre per l’attacco c’è anche il nome di Andrea Pinamonti, che il club valuta circa 20/25 milioni e piace soprattutto a Monza e Fiorentina (più Bologna in caso di addio di Arnautovic).

